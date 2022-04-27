Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı - Haberler

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Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli'de bir haftada 9 hırsız yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 hırsız yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de 1 hafta içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler Mahallesi, Yeşil Mahalle ve Dumlupınar Mahallerinde değişik ikametlerden alüminyum parçaları, güneş panelleri, zeytinyağı, koşu bandı, motor parçaları, büyük tüp, demir profiller ve 1 işyerinden 2,5 ton pamuk çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekipler günler süren kamera incelemeleri sonunda tüm olaylardaki şüphelileri tespit etti. Tespit edilen M.K, U.A, B.İ, M.F.A, O.Y, M.A, T.E, M.E, A.E isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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