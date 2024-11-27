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Nazilli'de Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıs, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda, "Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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