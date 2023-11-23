Nazilli'de akaryakıt istasyonu çalışanlarından basın açıklaması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın akaryakıt istasyonunda unuttuğu ceketindeki kredi kartlarının çalınması olayının ardından aynı mahallede bulunan bir başka akaryakıt istasyonu çalışanları basın açıklaması yaptı. İstasyon çalışanları adına konuşan Ahmet Işıklı, 'Yayınlanan haberden sonra herkes bizi arayıp tepki gösteriyor. Olayın yaşandığı akaryakıt istasyonu bizim istasyon değil' dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın akaryakıt istasyonunda unuttuğu ceketindeki kredi kartlarının çalınması olayının ardından aynı mahallede bulunan bir başka akaryakıt istasyonu çalışanları basın açıklaması yaptı. İstasyon çalışanları adına konuşan Ahmet Işıklı, "Yayınlanan haberden sonra herkes bizi arayıp tepki gösteriyor. Olayın yaşandığı akaryakıt istasyonu bizim istasyon değil" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundan akaryakıt alıp dinlenen şahıs, bir süre sonra mola verdiği istasyonda ceketini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine hemen geri dönen şahıs ceketini teslim alırken, yaptığı kontrolde ceketinin cebinde bulunan kredi kartları ve ehliyetinin olmadığını fark etti. Şahsın şikayeti üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri istasyonun kameralarına inceledikten sonra işyeri çalışanı A.T.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olayın haber olmasından sonra herkesin kendilerini arayıp tepki gösterdiğini belirten Ahmet Işıklı isimli şahıs, "Bu bölgede 2 tane akaryakıt istasyonu var. Herkes bizi tanıyor ve herkes bizi arayıp olayı bizim gerçekleştirdiğimizi zannederek tepki gösteriyor. Bahse konu olay bizim istasyonda yaşanmadı ve bizler de kimsenin bir şeyini almadık. Bu olayla hiçbir bağlantımız yok" diye konuştu. - AYDIN