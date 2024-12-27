Nazilli'de 9 Bin TL Değerindeki Kulaklıkların Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde piyasa değeri 9 bin 500 TL olan kablosuz kulaklıkların çalınması olayının şüphelisi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait kırtasiyeden piyasa değeri yaklaşık 9 bin 500 TL olan 4 adet kablosuz kulaklık, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının şüphelisi olarak S.A. isimli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan ürünler ele geçirildi. Konuyla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN