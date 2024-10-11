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Nazilli'de 70 Bin TL'lik Hırsızlık: İki Kadın Tutuklandı

Nazilli'de 70 Bin TL'lik Hırsızlık: İki Kadın Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde girdikleri bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde girdikleri bir evden 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir apartman dairesinden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin M.B. ve G.B. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Nazilli Polis Suç

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