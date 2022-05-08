Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli'de 7 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında 7 aranan şahıs yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında 7 aranan şahıs yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile ilçe genelin uygulama yapıldı. Gece boyunca ekipler tarafından yapılan uygulamalarda başta uyuşturucu ve hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alında. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Nazilli, Asayiş, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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