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Nazilli'de 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan S.T. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler S.T.'yi kullandığı araç ile birlikte kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda narkotik köpeği CAT aracın bagaj kısmına zulalanmış olan uyuşturucu maddeyi buldu. Narkotik ekipleri devam eden çalışmalarda S.T.'nin uyuşturucu madde sakladığını tespit ettiği evde de arama yaptı. Ev ve araçta yapılan amalarda toplamda 3 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan S.T. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Nazilli Aydın Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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