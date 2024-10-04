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Nazilli'de 3.7 Milyon TL Değerinde 5 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi

Nazilli'de 3.7 Milyon TL Değerinde 5 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon 780 bin TL olan 5 ton sahte bal ele geçirdi. İki şüpheliye 655 bin TL vergi cezası uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon 780 bin TL olan 5 ton sahte bal ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısların önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışmada; Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kamyonet kasasında bulunan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 780 bin TL olan 5 ton sahte bal Nazilli ilçesinde ele geçirildi. Konuyla ilgili Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2 şüpheliye 655 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli 3-sayfa Ekonomi Ankara Tarım Hukuk

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