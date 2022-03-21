Nazilli'de 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi tespit ederek operasyon için çalışma başlattı. Ekipler saatler süren takibin ardından şüphelilerin kullandığı aracın gideceği bütün yönleri kapatarak aracı durdu. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getiren ekipler araçta yaptıkları aramada birçok parçaya ayrılmış ve satışa hazır halde toplam 200 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde geliri olduğu tespit edilen 8 bin TL ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Y ve S.D isimli iki zehir taciri çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa