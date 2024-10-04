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Nazilli'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 aydır takip edilen ve 18 yıl hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 aydır takip edilen, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda yaklaşık olarak 14 aydır takip edilen ilçeye farklı tarihlerde giriş çıkış yapan A.B. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 18 yıl 22 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca son 15 günde aralarında 155 yıl, 30 yıl, 18 yıl ve 15 yıl süre ile aranması olan şahısların yani sıra 52 şahıs daha Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Nazilli Polis Hukuk Suç

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