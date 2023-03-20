Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Nazilli'de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, Nazilli'de "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, Tehdit" suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title