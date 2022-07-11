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Naylonla kaplı baraka saniyeler içinde kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Naylonla kaplı baraka saniyeler içinde kül oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangın baraka evi saniyeler içinde kül etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangın baraka evi saniyeler içinde kül etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe sınırlarındaki Sorgun Yaylası'nda yörede 'çatma' diye tabir edilen naylonla kaplı baraka evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Baraka evi saran naylon saniyeler içinde alev topuna dönüştü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlarda müdahalede bulundu. Ancak Şaban Evci adlı vatandaşa ait baraka kısa sürede kül oldu.

Kimsenin yaralanmadığı, maddi zararın oluştuğu yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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