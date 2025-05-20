Navigasyon Mağduru Sürücünün Aracı Yıkılan Bina Arazisine Uçtu

Navigasyon Mağduru Sürücünün Aracı Yıkılan Bina Arazisine Uçtu
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Navigasyon Mağduru Sürücünün Aracı Yıkılan Bina Arazisine Uçtu
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Hatay'da navigasyon kullanarak yol alan sürücünün otomobili, yıkımı yapılan bir binanın arazisine uçtu. 5 kişinin bulunduğu araçta yaralanma olmaksızın hasar meydana geldi.

Navigasyon mağduru olan sürücünün kullandığı otomobil yıkımı yapılan bina arazisine uçtu

HATAY - Hatay'da navigasyondan yol takibi yaparak yolculuk yapan sürücünün kullandığı otomobil, yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. İçerisinde 5 kişinin olduğu ve yaralanmanın olmadığı kazada araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün navigasyondan üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu. Kazada araçta hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. İçerisinde 5 kişinin olduğu esnada navigasyon nedeniyle yoldan çıkarak uçan otomobil, çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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