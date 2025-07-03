NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO liderler zirvesinin Ankara'da yapılacağı iddialarına yanıt vererek, Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi'nin kaba inşaatında yüzde 92 oranında ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Zirvenin nerede gerçekleştirileceği ise Cumhurbaşkanının takdirinde.
MSB kaynakları: "(NATO liderler zirvesinin Ankara'da yapılacağı iddiaları) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesinin 1'inci Etap İşleri (Kaba İnşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa