NATO ve ABD, DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı ile İş Birliğini Geliştiriyor

NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı devam ediyor.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı devam ediyor.

İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 5-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'da icra edilirken Fiili Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra ediliyor. - ANKARA