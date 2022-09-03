Canlı yayında kalp krizi geçiren iş adamı Nasrullah Ayan son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Canlı yayında kalp krizi geçiren iş adamı Nasrullah Ayan son yolculuğuna uğurlandı "Borsa kralı" lakaplı iş adamı memleketinde toprağa verildi Canlı yayında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'Borsa Kralı' lakaplı iş adamı Nasrullah Ayan (64), memleketi... Canlı yayında kalp krizi geçiren iş adamı Nasrullah Ayan son yolculuğuna uğurlandı "Borsa kralı" lakaplı iş adamı memleketinde toprağa verildi MERSİN - Canlı yayında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'Borsa Kralı' lakaplı iş adamı Nasrullah Ayan (64), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Özel bir kanalda katıldığı programda canlı yayın sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Ayan, dün bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayan için bugün Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş adamları ve Ayan'ın yakınları katıldı. Cami imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü Kalp Krizi Mersin 3. Sayfa Haberler

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