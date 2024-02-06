Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa'da 'Metamfetamin Fotoblok' eğitimi gerçekleştirdi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 16 ayrı etkinlik ile 5 bin 656 kişiye ulaşarak 'Narko Nokta' ile 'Metamfetamin Fotoblok' konu başlıklı etkinlikleri gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da 'Metamfetamin Fotoblok' eğitimini gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 16 ayrı etkinlik ile 5 bin 656 kişiye ulaşarak 'Narko Nokta' ile 'Metamfetamin Fotoblok' konu başlıklı etkinlikleri gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi. - BURSA