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Narkotik Polisinden Okullarda Denetim

3. Sayfa Haberleri

Narkotik Polisinden Okullarda Denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; eğitim ve öğretimin başlaması sebebiyle şehirde bulunan okullarda denetim yapıldı. Hafta boyunca okulların sabah, öğle ve akşam giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdüren ekipler, öğrenci güvenliğini sağladı. Denetimlerde ayrıca okulla alakası olmayan şüpheli şahıslar da kontrol edildi.

Ekiplerce ayrıca öğrenci ve ailelerine bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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