Narkotik köpeği "Adam" 415 adet uyuşturucu hap buldu - Haberler

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Narkotik köpeği "Adam" 415 adet uyuşturucu hap buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Narkotik köpeği

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada extacy olduğu değerlendirilen 415 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada extacy olduğu değerlendirilen 415 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, R.Y. ile K.T. isimli şahısların, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik detektör köpeği "Adam" ile arama yapan polis, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 415 adet extacy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.Y. tutuklandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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