Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı. Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan materyallere el konuldu. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Niğde 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.