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Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

3. Sayfa Haberleri

Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında 38 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler

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