Narkotik ekiplerinden 612 kişiye eğitim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Narkotik ekiplerinden 612 kişiye eğitim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Narkotik ekiplerinden 612 kişiye eğitim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Narko Gençlik Modülü" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri çerçevesinde 612 kişiye eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Narko Gençlik Modülü" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri çerçevesinde 612 kişiye eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Narko Gençlik Modülü" çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi'nde 527 öğrenciye, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 85 tekstil çalışanına eğitim verildi.

Eğitimler sonrasında katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, gençlik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title