Adana'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda bonzai, sentetik ecza ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ile satışa hazır paketler ele geçirildi.

Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 3 tutuklu

ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişiden 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda söz konusu şahısları yakalanırken evlerinde yapılan arama çalışmalarında 373 gram bonzai, 116 sentetik ecza, 2 uyuşturucu hap, 8 paket halinde satışa hazır toplam 67.08 gram bonzai, satışa hazır 3 paket halinde toplam 36.38 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kazım D., Serdal A., Erdinç O. tutuklanırken Volkan A. ve Ahmet A. serbest kaldı.