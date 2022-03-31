Narkotik ekipleri Mart ayında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı - Haberler

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Narkotik ekipleri Mart ayında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Narkotik ekipleri Mart ayında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Bolu'da, narkotik ekiplerinin Mart ayı boyunca yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, narkotik ekiplerinin Mart ayı boyunca yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı boyunca ülkenin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu geçişinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekiplerin, ay boyunca yaptıkları operasyonlarda 32 kilo 453 gram esrar, 7 kilo 250 gram skunk, 542 gram eroin, 11,5 gram kokain, 5 gram metamfetamin, 22 gram afyon sakızı ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Narkotik ekipleri Mart ayında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Narkotik ekipleri Mart ayında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Narkotik ekipleri Mart ayında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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