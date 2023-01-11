'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, adım adım takip edilen uyuşturucu taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu taciri olduğu tespit edilen bir kişi adım adım takibe alındı. Ekiplerin durdurarak arama yaptıkları şahsın üzerinden 300 gram uyuşturucu madde ve 110 adet hap çıktı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ