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Narkotik denetimlere ara vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Narkotik denetimlere ara vermiyor

Narkotik polisleri, kentte yaptıkları denetimler ile uyuşturucu maddeye geçit vermiyor.

Narkotik polisleri, kentte yaptıkları denetimler ile uyuşturucu maddeye geçit vermiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptıkları şok uygulamalar ile uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Yaptıkları başarılı operasyonlar ile çok sayıda uyuşturucu tacirini gözaltına alan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde de denetimlerini sürdürüyor.

Talas ilçesinde bulunan Osmanlı Sokağı'nda da şok uygulama yapan narkotik polisleri, kimlik kontrolü ile beraber üst araması da yaptı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri 3. Sayfa Haberler

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