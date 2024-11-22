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Narkotik dedektör köpeği Tony, araçta eroin ve metamfetamin buldu

Narkotik dedektör köpeği Tony, araçta eroin ve metamfetamin buldu
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Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony, bir araçta yaptığı aramada zulalanmış 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği Tony, araçtaki zulada eroin ve metamfetamin buldu

SAMSUN - Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony'nin bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde eroin ve metamfetamin buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. İlkadım ilçesinde durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. ve G.Ü.yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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