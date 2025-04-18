Narkokapan-Ankara Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Sayısı 635'e Ulaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda 626 farklı adrese eşzamanlı düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa