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Narkokapan-Ankara Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Sayısı 635'e Ulaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda 626 farklı adrese eşzamanlı düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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