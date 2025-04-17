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Narkokapan-Ankara Operasyonu: 602 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını duyurdu ve operasyonların devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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