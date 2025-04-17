Narkokapan-Ankara Operasyonu: 602 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını duyurdu ve operasyonların devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa