Narkoçelik-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-18' operasyonlarında; 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zehir tacirlerine yönelik 'Narkoçelik-18' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Aydın'da 73 sokak satıcısı yakalandı

Narkoçelik-18 operasyonları kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan 73 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalandı. - AYDIN