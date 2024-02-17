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Narkoçelik-1 Operasyonunda Aydın'da 34 Sokak Satıcısı Yakalandı

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Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın'da düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonları kapsamında 34 sokak satıcısı yakalandı. Operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonları kapsamında Aydın'da 34 sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde 'Narkoçelik-1' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplamda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkoçelik-1 operasyonları çerçevesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da muhtelif miktarda metamfetamin, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ile kubar esrar ele geçirilirken, 34 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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