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Narko - Asayiş uygulamasında aranan 119 şahıs yakalandı

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Narko - Asayiş uygulamasında aranan 119 şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin 74 personelle eş zamanlı yapılan Şehit İbrahim Birol-7 Narko-Asayiş uygulamaları çerçevesinde aranan 119 kişi yakalandı.

Narko - Asayiş uygulamasında aranan 119 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin 74 personelle eş zamanlı yapılan Şehit İbrahim Birol-7 Narko-Asayiş uygulamaları çerçevesinde aranan 119 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 193 ekip ve bin 74 personel ile uygulama yapıldı. 14-20 Nisan tarihleri arasında il genelinde toplam 102 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-7 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamalarında; 28 bin 925 şahıs ve 10 bin 176 oto sorgulandı, 290 park/bahçe, 104 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; 119 aranan şahıs yakalandı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 22 hacizli/yakalamalı oto, 2 adet tescil kaydı olmayan oto ve 2 adet çekme belgeli araç ele geçirilerek, 18 araç trafikten men edildi. Öte yandan toplam 267,44 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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