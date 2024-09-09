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Narin'in cansız bedenin bulunduğu yerde savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yerde soruşturmayı yürüten savcılar tarafından keşif yapıldı. Narin'in cenazesini taşıyan Nevzat B., savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Narin'in cansız bedenin bulunduğu dere görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yerde soruşturmayı yürüten savcılar tarafından keşif yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, dün sabah 08.45'te evine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ve daha öncede defalarca arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıyan Nevzat B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere dereye getirildi.

Nevzat B., savcılar ve timler, keşif işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Narin'in cenazesi sabah saatlerinde defnedilmişti. Amca Salim Güran'ın tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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