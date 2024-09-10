Üye Girişi
Haberler

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklama kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B.'nin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B.'nin çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Soruşturma Politika Gözaltı 3-sayfa Güncel Hukuk Ceza Suç

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve
Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi? İngiltere Finlandiya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İngiltere Finlandiya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hollanda Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hollanda Almanya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deniz Undav kimdir? Deniz Undav Türk mü, Kürt mü, Alan mı? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne? Kolombiya Arjantin maçı hangi kanalda? Kolombiya Arjantin maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Andorra Malta maçı hangi kanalda? Andorra Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Zalewski bonservisi ne kadar, kaç milyon euro maaş alacak? Zalewski kaç yıl Galatasaray'da oynayacak? Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda? Makedonya Ermenistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İrlanda Yunanistan maçı hangi kanalda? İrlanda Yunanistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çekya Ukrayna maçı hangi kanalda? Çekya Ukrayna maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Arnavutluk Gürcistan maçı hangi kanalda? Arnavutluk Gürcistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title