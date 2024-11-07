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Narin Güran Davasında Anne Yüksel Güran'dan Tartışmalı İfadeler

Narin Güran Davasında Anne Yüksel Güran'dan Tartışmalı İfadeler
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında, anne Yüksel Güran, mahkemede 'Salim ile hiçbir alakamız yok' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Dava, tutuklu sanıklar ve tanıkların katılımıyla devam ediyor.

Narin Güran davasında hakim karşısına çıkan anne Yüksel Güran, mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı" sorusuna, "Salim ile hiçbir alakamız yoktur" cevabını verdi.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başladı.

Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran'ın ardından anne Yüksel Güran ifade vermeye başladı. İfade sırasında mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı" sorusuna Güran, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmıştır Allah bilir" diyerek cevapladı. Mahkeme başkanının "Nevzat neden iftira atsın" sorusuna Yüksel Güran, "Nevzat, Allah'tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif'in tırnağını değiştirmeyiz, Salim'le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran'lara leke sürmeyin. Salim, Kur'an-ı Kerim, evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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