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Narin Güran Davası: İlk Duruşmaya Yoğun İlgi

Narin Güran Davası: İlk Duruşmaya Yoğun İlgi
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Diyarbakır Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşmasına 100'den fazla basın mensubu katıldı. Narin'in anne, ağabey, amca ve komşuları mahkeme önüne çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların yargılanmasına devam ederken, davayı takip etmek isteyen bölgeden ve diğer illerden gelen 100'den fazla basın mensupları, gelişmeleri izlemek için adliye önünde nöbet tutmaya başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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