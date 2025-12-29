Haberler

Yargıtay, Narin Güran cinayeti dosyasında karar verdi

Güncelleme:
Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşu Nevzat Bahtiyar'a ise 'öldürmeye yardım etmek' suçundan yeniden yargılanma kararı alındı.

Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay tarafından onanırken, Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına karar verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı.

İddianamenin kabulüyle başlayan dava sonucunda 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
