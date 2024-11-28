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Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntü Dava Dosyasına Eklendi

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Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında, aile bireylerinin yapmış olduğu toplantıya ait görüntüler, dava dosyasına eklendi. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cesedi 8 Eylül'de bulundu. Dava, 4 tutuklu sanığın yargılanmasıyla devam ediyor.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü dava dosyasına eklendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Üç gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Aralık'a ertelenmişti.

Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntü Dava Dosyasına Eklendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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