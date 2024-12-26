Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasaların merakla beklediği karar bugün açıklanıyor
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor

Narin Güran Cinayetinde Tutuklu 4 Sanık Adliyeye Sevk Edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar adliyeye getirildi. Duruşma, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle gerçekleştirilecek.

Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması bugün görülecek.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek duruşma için, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye getirildi. Sanıklar saat 09.00'da hakim karşısına çıkarılacak.

Bugün görülecek ve karar çıkması beklenen duruşmada, Narin'in amcası Erhan Güran ve çoban Ahmet A.'nın zorla getirilmesine karar verilmişti.

Narin Güran Cinayetinde Tutuklu 4 Sanık Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
img

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
img

Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
img

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiralık taşınmaz ilanlarında yeni düzenleme
Kiralık taşınmaz ilanlarında fırsatçılığa karşı yeni düzenleme
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış

Son Dakika Haberleri

Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU | 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı? 26 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Yılın son faiz kararında Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Aralık ayı faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi artıracak mı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 26 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26 Aralık Fatih, Beyoğlu, Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Serhat Michelin yıldızı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.