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Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Cesedi Taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı

Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Cesedi Taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın olay yerinde yaptığı keşif görüntüleri ortaya çıktı. Bahtiyar, Narin'i nasıl gizlediğini ve hastalıkla ilgili ayrıntıları anlattı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bahtiyar, ifadesinde Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor ve amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. İlk ifadesinde kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını, arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran'ın battaniye içinde olduğunu söyleyen Bahtiyar, tehdit edildiğini belirtiyor ve '200 bin lira para vereceklerini' konuştuklarını aktarıyor.

Daha sonra cesedi tek kişilik çocuk battaniyesine sarılan Narin'in dere yatağında bataklık alanı geçtikten sonra kayaların olduğu yere bıraktığını anlatıyor. Görüntülerde jandarma ve savcılık 'Tek başına yürüyemez durumdasın, sen burayı nasıl açtın?' diye soruyor. Bahtiyar görüntülerde çömelerek kaydığını söylüyor. Götürüp orada cesedi atmadığını ifade ediyor. Aşağıya cesetle beraber gittiğini anlatıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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