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Narin Güran cinayetinde serbest bırakılan baba suçlunun cezalandırılmasını istedi

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan baba Arif Güran, suçlunun cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Gürran, eşi ve kardeşi de dahil suçlu kim ise cezalandırılmasını istedi.

Narin'in cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheli arasında bulunan baba Arif Güran, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Arif Güran, savcılık sorgusunda, kızının kaybolduğu haberini aldığı sırada Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün davetiyesi dağıtmakta olduğunu beyan etti. Komşusu C.K.'nin kendisini aramasıyla Narin'in kaybolduğunu öğrendiği ileri süren Arif Güran, bunun üzerine köyden aradığı herkesin telefonunun meşgul olduğunu ifade etti. Eşinin telefonu çaldığında eşinin kardeşiyle görüştüğünü sonra da oğluyla konuştuğunu anlatan Güran, hızlıca köye döndüğünü aktardı. A.G. köye geldiğinde köylülerin yüzde 70'e yakınının caminin önünde olduğunu, bu nedenle onlara neden Narin'i aramadıkları için kızdığını ve gençlerle birlikte aramaya başladıklarını dile getirdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Salim Güran ile aralarında husumet olmadığını kaydeden Arif Güran, Salim Güran'ın aracının sol ön koltuğunda Narin'e ait DNA örnekleri bulunması konusunda, çocuklarının ve kendisinin kesinlikle bu araca binmediğini, Narin ve kardeşi E.'nin bir kez bindiğini, bunda da arka koltuğa oturduklarını annesinin kendisine söylediğini anlattı. Bu nedenle ön koltuktan çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemeyeceğini belirten Arif Güran, bu konunun araştırılarak, suçlu kardeşiyle cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Arif Güran, Salim Güran ile cesedi dere kenarına gizleyen Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu, aralarından su sızmadığını öne sürdü.

"Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine A.G., kesinlikle aralarında bir şey olamayacağını, Salim'e güvendiğinden değil eşine güvendiği için bunu söylediğini kaydetti.

Arif Güran, ister kardeşi isterse eşi olsun kızına bunu yapan kim ise her türlü cezalandırılmasını istediğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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