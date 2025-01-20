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Narin Güran Cinayetinde Anne Yüksel Güran'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Narin Güran Cinayetinde Anne Yüksel Güran'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, önceki kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek tutukluluğun devamına karar verdi.

Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet alan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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