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Narin Güran Cinayeti Davasında Duruşma Devam Ediyor

Narin Güran Cinayeti Davasında Duruşma Devam Ediyor
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Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde sanıklar ve tanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada tutuklu sanıklar ve tanıklar dinlenmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında sanık ve tanıklar, duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile "müşteki" sıfatıyla katılan baba Arif Güran ile tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Duruşma, saat 09.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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