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Narin Güran Cinayeti Davasında Baba Sinir Krizi Geçirdi

Narin Güran Cinayeti Davasında Baba Sinir Krizi Geçirdi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasının duruşmasında, baba Arif Güran tanıkların ifadeleri karşısında sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması ikinci gününde devam ederken tanıklar dinlendiği esnada duydukları karşısında sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıkan baba Arif Güran fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede sanıklardan sonra tanıkların dinlenmesi devam edilirken baba Arif Güran duydukları karşısında sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan ayrıldı. Arif Güran, mahkeme salonundan çıktıktan sonra fenalaştı. Bunun üzerine adliye yakınlarında bekleyen ambulans çağırıldı. Arif Güran, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Arif Güran, Diyarbakır Adliye Sarayı önüne getirilen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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