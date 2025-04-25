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Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada 6 tutuklu sanık ve 12 sanık ile 3 suça sürüklenen çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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