Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada 6 tutuklu sanık ve 12 sanık ile 3 suça sürüklenen çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa