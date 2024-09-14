Narin bulunmasın diye SIM kartları çıkarıp sahte ihbar vermişler

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin gündemine oturan ve herkesi yasa boğan küçük Narin'in ölümü gizemini korurken akrabaların delil karartmaya çalıştığı gündeme geldi. 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar, 50'den fazla sahte ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine terlikler bırakıldı.

BULUNAN ÇOCUK TERLİKLERİ ALDATMACAYMIŞ

Narin Güran'ı arama sürecinde 19 gün boyunca onlarca sahte ihbar yapıldı. "Ceset burada" diye telefonlar açıldı, farklı tarihlerde Tavşantepe mahallesinin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle aramalar sekteye uğratılmaya çalışıldı. Edinilen bilgilere göre bazı akraba ve mahalleli sözleşmişçesine aramalara gölge düşürmeye çalıştı. Narin Güran kaybolduktan bir gün sonra yani 22 Ağustos'ta bir terlik teki bulundu. Aramalar, göçebelerin konakladığı yer yoğunlaştı. "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasında.

"NARİN BULUNMASIN DİYE KURULAN BİR TUZAKTI"

Muhammed Kaya, "Ben yolda arabayla yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin göçebelere ait olduğunu düşünerek bakmadım. Dönüşte terlik yine yolun ortasındayız. Terlik köyden 2,5 kilometre uzaktaydı. Ben terliği arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı, bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum" dedi. Narin'in ailesi bulunan terliğin kızlarına ait olmadığını söyledi. Aramaların 7 gününde bu kez başka bir çocuk terliği bulundu. 28 Ağustos'da Ertutmaz deresinde iş makinelerinin yardımıyla arama çalışmaları sürerken ortaya çıkan terlik teki de Narin'e ait değildi. Sağa sola bırakılan terlikler Narin bulunmaması için kurulan bir tuzaktı. Narin kaybolduğu gün kursa gittiğinde ayağında kırmızı terlikleri vardı. Çocuğun cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre terlikler Salim Güran'ın arabasındaydı. Bahtiyar, ifadesinde "Narin battaniyeye sarılı sağ ön koltukta olan cesedini Salim Güran'la birlikte aracımın arka koltuğuna paspasların üzerine bıraktık. Narin'in terliklerini sağ ön koltuğun paspaslarının üzerinden alarak aracımın içine koydum" dedi.

50'DEN FAZLA ASILSIZ İHBAR

Aramalar sürerken Narin'in birçok akrabası telefonlarından SIM kartlarını çıkarıp 112'ye sahte ihbarlar yaptı. Narin'in cansız bedeninin farklı noktalarda görüldüğüne dair bu şekilde 50'den fazla telefon açıldı.