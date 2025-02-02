Narin Cinayeti Sanıkları Erzincan Cezaevine Nakledildi
Narin Güran cinayetinde sanık olan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, Erzincan'daki cezaevine sevk edildi. Dört sanık farklı cezaevlerine gönderildi.
Narin cinayeti sanıklarından anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran Erzincan'daki cezaevine nakledildi.
Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Dört sanık farklı cezaevlerine sevk edildi. Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran dün karayoluyla Erzincan'a, amca Salim Güran Erzurum'a gönderildi. Narin'in cansız bedenini dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar ise Adana'ya sevk edildi.
Güran ailesinden üç sanık, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - ERZİNCAN