Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nargile kafede yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Nargile kafede yangın çıktı

Adana'da bir nargile kafede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Adana'da bir nargile kafede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde nargile kafede yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kafedeki yangını söndürdü. Yangın sonrası demir yığınına dönen kafede büyük bir maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova İtfaiye Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title