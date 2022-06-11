Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı - Haberler

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Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

Antalya'da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Antalya'da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Hasan Şenli Camii'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi namaz kılmak için camiye girdi. Cami imamı şahsın namazını bitirmesini beklerken, şüpheli ise namaz kılmaya devam etti. Cami imamı odasının kapısını kilitleyerek kısa süreli işini görmek için dışarı çıktı. Bu sırada namaz bahanesi ile camiye giren şüpheli odanın kapısını tornavida ile kırarak içeride bulunan bilgisayarı ve bir miktar parayı alarak camiden uzaklaştı. Daha sonra camiye tekrar gelen imam, kapının kırıldığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin namaz kılmak bahanesiyle camiye giren şahsın olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler şahsın kimliğini tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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