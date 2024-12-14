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Namaz Kılarken Hırsızlık Yapmaya Çalıştı: Alman Turist Karakolda

Namaz Kılarken Hırsızlık Yapmaya Çalıştı: Alman Turist Karakolda
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette namaz kılan işyeri sahibinin dikkatini fırsat bilen Alman turist, çikolata ve sigara çalmaya çalıştı. Güvenlik kamerası sayesinde bu eylemi fark eden market sahibi, olayı polise bildirdi. Turist, malzemelerin parasını ödedikten sonra şikayetten vazgeçildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan markete giren Alman turist, işyeri sahibinin namaz kılmasını fırsat bilerek elindeki poşete, çikolata ve sigara koydu. Durumu güvenlik kamerasına bakınca fark eden işyeri sahibi, poşetteki malzemeleri boşalttırdıktan sonra polis çağırarak Alman turisti karakola teslim etti.

Antalya Caddesi üzerinde bulunan market sahibi marketin arka kısmında namaz kıldığı sırada markete gelen Alman turist, market sahibinin namaz kıldığını görüp etrafını kontrol ettikten sonra elindeki poşetin içerisine çikolata, gofret ve sigara koydu.

İşyeri sahibinin namazını tamamlamasının ardından hiçbir şey olmamış gibi etrafına bakınan Alman turistin foyası, işyeri sahibinin güvenlik kamerasını kontrol etmesiyle bozuldu. Alman turist işyerindeyken cep telefonundan güvenlik kamerasını kontrol eden ve turistin poşete malzeme koyduğunu gören market sahibi, poşetteki ürünleri boşaltmasını istedi. Aldığı ürünleri geri bırakan Alman turist marketten ayrılırken kameradan turistin sigara da aldığını gören market sahibi arkasından giderek dolmuş durağında yakaladı.

Bahatdin Şetir'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler Alman turisti polis merkezine götürdü. Alman turistin hatasını kabul ederek aldığı malzemelerin parasını ödemesi üzerine market sahibi şikayetinden vazgeçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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